حنان ترك من جديد إلى عالم الفن

جهينة نيوز:

شاركت الفنانة حنان ترك متابعيها على صفحتها الشخصية( انستغرام) صورة لها من داخل الأستوديو خلال قيامه بتسجيل برنامج إذاعي جديد.

علقت ترك على صورتها"ترقبوا" ولم تكشف أي تفاصيل عن البرنامج مما أثار فضول جمهورها متسائلا عن طبيعة العمل، أم أنها تشارك بصوتها في دبلجة بعض الأعمال الكرتونية.

وكشفت مصادر فنية أن حنان ترك تستعد للعودة من خلال برنامج إذاعي للأطفال، وتتبعه بدبلجة لفيلم كرتوني للأطفال.

يذكر أن أخر أعمال حنان ترك كان مسلسل «أخت تريز»، والذي قدمته قبل سنوات ومن بعدها أعلنت اعتزالها للفن.