مجلة عسكرية أمريكية : سنواجه تبعات خطيرة إذا هاجمنا الأسد

الأربعاء, 11 نيسان 2018 الساعة 12:07 | سياسة, عالمي

مجلة عسكرية أمريكية : سنواجه تبعات خطيرة إذا هاجمنا الأسد

جهينة نيوز

كتبت المجلة المتخصصة بالإمور العسكرية ناشيونال انترست الأمريكية تقريراً بعنوان " الولايات المتحدة ستواجه تبعات خطيرة اذا قام ترامب بمهاجمة الأسد من جانب واحد", و جاء في مقدمة التقرير أن جون بولتون في وضع يدعو للشفقة حيث يواجه أزمة كبيرة في أول يوم عمل له.

و قال التقرير إن معلم جون بولوتون في إشارة الى ترامب وضع اللوم على إدارة أوباما التي لم تضع حد لسورية قبل خمس سنوات حيث أن ترامب و الكاتب يعتقدان أن توجيه ضربة الى سورية كانت ممكنة قبل التدخل الروسي في سورية, و قال كاتب التقرير "جون الين غاي" أنه من المقرر أن يقدم رئيس الأركان الأمريكية المشتركة الى ترامب خيارات الضربة العسكرية و قد نشهد تكرار لما حدث حين تم قصف مطار الشعيرات و لكن أي ضربة لسورية ستكون خطأ فادح و مزدوج لادارة ترامب حيث أن مثل هذه الضربة ستخرق القوانين الأمريكية لان الرئيس غير مخول بشن حرب بدون تفويض من الكونجرس, و الامر الثاني هو أن أي ضربة على سورية ليست مصلحة أمنية وطنية أمريكية دون أن يوضح هذا البند حيث يعتقد انه يقصد أن الحرب ستنكعس على الامن الامريكي سلباً.

و بحسب الكاتب فإن واشنطن يجب أن تتفرغ للتهديدات الغير مباشرة مثل تنظيم القاعدة و طالبان و تهديدات دول عظمى تشبه الإتحاد السوفيتي و لكن سورية لن تقوم بشن حرب على الولايات المتحدة الأمريكية, و يضيف الكاتب فإن النفوذ الإيراني الروسي في سورية لن يكون خنجر في الحلق الأمريكي, ولا يوجد تهديدات للأمن الأمريكي من سورية بحسب تعبير الكاتب.

و يضيف الكاتب أن على الولايات المتحدة أن لا تستعمل عصاها الغليظة بل يجب أن تحمل العصا و تلوح بها و تتفاوض و ذلك بحسب توصيات أشهر مجلة عسكرية أمريكية لإدارة ترامب.

ترجمة و تعليق: جهينة نيوز


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