تحطم طائرة عسكرية جزائرية على متنها 100 شخص قرب مطار بوفاريك

الأربعاء, 11 نيسان 2018 الساعة 12:04 | سياسة, عربي

تحطم طائرة عسكرية جزائرية على متنها 100 شخص قرب مطار بوفاريك

جهينة نيوز

سقطت طائرة عسكرية، صباح اليوم الأربعاء، بالقرب من مطار بوفاريك العسكري، في مدينة البليدة الجزائرية.

ونقلت قناة النهار الجزائرية، عن مصادر أمنية، قولها إن الطائرة العسكرية سقطت على مستوى الطريق السريع الرابط بين بوفاريك والبليدة، مؤكدة أن الطائرة من نوع أليوشين وهي مخصصة للنقل والإمداد.

وأشارت القناة، أن "الطائرة وقعت داخل مزرعة غير بعيدة عن الطريق السريع، وأن كل الطرق المؤدية للطريق السريع مغلقة". وتحدثت المصادر عن تسبب الحادث بمقتل أكثر من 100 شخص، في حين كانت الطائرة تقل نحو 200 شخص.

فيما قالت وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، إن الطائرة كانت متجهة الى مدينة بشار جنوب غربي البلاد (حيث يوجد هناك قاعدة عسكرية، مؤكدة أنه تم إيفاد فرق خاصة للحماية المدنية إلى عين المكان لإسعاف ضحايا محتملين.


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