القضاء على اثنين من ارهابيي "داعش" شمال شرق بعقوبة بالعراق

جهينة نيوز

قضت القوات العراقية اليوم على اثنين من ارهابيي "داعش" احدهما متزعم في التنظيم بكمين نوعي شمال شرق بعقوبة بمحافظة ديالى.

وقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسينى لموقع السومرية نيوز ان قوة من الحشد الشعبى تمكنت بكمين محكم من قتل ما يسمى ب "امير وادي جنت" وأحد مرافقيه فى اطراف ناحية السعدية60 كيلومترا الى الشمال الشرقي من مدينة بعقوبة.

واضاف الحسيني ان عمليات القوات العراقية المشتركة في مناطق حمرين حققت نتائج مهمة على صعيد انهاء خلايا تنظيم "داعش" الارهابي وتصفية قياداته المهمة.

ويعد وادي جنت من الوديان الكبيرة في محيط السعدية ويتميز بتضاريس معقدة للغاية تنشط فيها خلايا مرتبطة ب "داعش" الارهابي.