تحذير أوروبي لشركات الطيران من غارات جوية محتملة على سوريا خلال 72 ساعة

جهينة نيوز

دعت المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية، اليوم الأربعاء شركات الطيران إلى توخي الحذر في سماء منطقة شرق المتوسط لاحتمال شن غارات جوية على سوريا خلال الـ 72 ساعة القادمة.

وأصدرت سلطات الطيران الأوروبية، بيانا حذرت فيه شركات الطيران التي تحلق فوق شرق البحر الأبيض المتوسط، فيما يتعلق بمخاطر "الضربات الجوية ضد سوريا المحتملة " في غضون 72 ساعة.

وجاء في البيان، الذي نشر على الموقع الإلكتروني لشبكة تشغيل مراقبة حركة الطيران الأوروبية: يرجى الانتباه إلى أن الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، أصدرت إخطارا عاجلا لمنطقة معلومات الطيران لشرق المتوسط /نيقوسيا.

وجاء في الاخطار: "نظرا لضربات جوية محتملة ضد سوريا بواسطة صواريخ جو — أرض أو صواريخ كروز على مدار الـ 72 ساعة القادمة، وإمكانية حدوث تعطل دوري لمعدات الملاحة الراديوية ، يجب إيلاء الاهتمام لخطط عمليات الطيران في منطقة شرق البحر المتوسط/ نيقوسيا".

وحثت وكالة السلامة الأوروبية شركات الطيران العاملة في شرق المتوسط وأجواء قبرص بتوخي الحذر لاحتمال توجيه ضربات صاروخية على سورية خلال ٧٢ ساعة مما قد يتسبّب في انقطاع بأجهزة الاتّصالات الملاحية.

سبوتنيك