بلبلة في سوق النفط بسبب التوترات في الشرق الأوسط

جهينة نيوز

قفزت أسعار النفط في بداية تعاملات اليوم الأربعاء لفترة وجيزة بفعل زيادة حدة التوتر في الشرق الأوسط، لكن أسعار الذهب الأسود عادت إلى الانخفاض فيما بعد.

وارتفع خام "برنت" إلى 71.09 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 7% عن آخر إغلاق له، لكن سعر برميل المزيج العالمي عاد للانخفاض إلى 70.73 دولار.

فيما سجل خام القياس الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" سعر 65.63 دولار للبرميل، مرتفعا بنسبة 12% عن آخر تسوية، إلا أنه تراجع فيما بعد ليصل إلى 65.34 دولار.

وكانت أسعار النفط سجلت أمس الثلاثاء مستويات قياسية، حيث صعد مزيج "برنت" بأكثر من 3%، مسجلا أعلى مستوى له منذ أواخر 2014 ، بعد أن بلغ 71.34 دولار.

وتدرس الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى القيام بعمل عسكري ضد الحكومة السورية ردا على ما يعتقد بأنه هجوم بغاز سام حدث السبت الماضي على مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

من جهتها، دعت المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية "يوروكونترول" شركات الطيران إلى توخي الحذر في منطقة شرق المتوسط لاحتمال شن ضربات جوية في سوريا خلال ثلاثة أيام، محذرة من إمكان تعرض أجهزة الملاحة اللاسلكية للتشويش على فترات متقطعة.