تحطم مروحية روسية ومقتل 6 من أفراد

جهينة نيوز

أعلن مصدر في خدمات الطوارئ المحلية، اليوم الأربعاء إن ستة أشخاص لقوا مصرعهم في تحطم طائرة مروحية من طراز Mi-8 في مدينة خاباروفسك في أقصى شرق روسيا.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية في بيان: "إن المروحية التي كانت تقل على متنها ستة أشخاص قد سقطت في خاباروفسك"، وبعد وقت قليل من الحادث، قالت لجنة التحقيق الروسية إن شخصين على الأقل قد لقيا مصرعهما وأصيب اثنان آخران فى الحادث، فيما أكد مصدر، وفقا للمعلومات الأولية، فان ستة قتلى كانوا على متن المروحية.

في سياق آخر، أعلن دميتري روغوزين، نائب رئيس الوزراء الروسي، أمس الثلاثاء، أن الحكومة الروسية ستخصص هذا العام نحو 6 مليارات روبل (قرابة 100 مليون دولار)، لإنتاج نسخة مصغرة من طائرة "سوخوي سوبرجيت 100"، وأن الحكومة أعدت مشروع قرارها في هذا الصدد، وهو على وشك الإصدار.

وقال نائب رئيس الوزراء في افتتاح اجتماع مجلس الطيران: "تطوير هذه الطائرة سيبدأ في هذا العام، بالاعتماد على مبلغ 6 مليارات روبل الذي سيخصص من الصندوق الاحتياطي للحكومة الروسية". وأضاف "لقد تقرر الآن تطوير فئة من طائرات هذا الطراز، من خلال إنتاج نوع معدل جديد لـ 75 مقعدًا، سيتم في إطاره تنفيذ عملية ترويس (جعلها روسية) هذه الطائرة، أي استبدال أكبر عدد ممكن من مكوناتها الأجنبية".