"أنصار الله" تنفذ هجوماً بطائرة بدون طيار على مطار أبها وشركة أرامكو بالسعودية

جهينة نيوز

أعلن سلاح الجو التابع لجماعة أنصار الله في اليمن تنفيذ ضربات جوية صباح اليوم الأربعاء، على مطار أبها بعسير وشركة أرامكوا بجيزان، جنوب غربي المملكة العربية السعودية.

ونقلت قناة المسيرة أن "سلاح الجو المسير يعلن تنفيذ ضربات جوية بطائرة قاصف 1 على مطار أبها في عسير، وعلى شركة أرامكوا في جيزان".

كما نقلت القناة التابعة لـ"أنصار الله"، عن مصدر عسكري أن "الرحلات الجوية تعطلت في مطار أبها بعسير بعد تنفيذ الضربات".

وتأتي هذه الضربات بعد يوم من تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في فرنسا، والتي أكد فيها حرص المملكة على أرواح المدنيين في اليمن، وأنه "باستطاعة قوات الشرعية اليمنية وقوات التحالف اجتياح صنعاء بريا غدا، وتسوية الصراع في أسبوع واحد، ولكن حقنا لدماء المدنيين لم يتم ذلك".