خطأ طبي يؤدي إلى تحنيط مريضة

جهينة نيوز:

دخلت مريضة كانت تعاني من وجود حويصلات مملوءة بالسوائل فوق المبايض غرفة العمليات لتخضع لعملية ازالة تقرحات على على المبايض

ولكن سارت الأمور بطريقة مغايرة تماما خلال العملية، حين حقن الأطباء المريضة بمحلول يحتوي على مادة الفورمالين المستخدمة في التحنيط أو حفظ الجثث بعد الموت، بدل محلول ملحي.

وقال أقارب الفقيدة إنها كانت تعاني من وجود حويصلات مملوءة بالسوائل فوق المبايض، وهي تقرحات يمكن أن تختفي من تلقاء نفسها، لكن حالتها كانت تتطلب تدخلا جراحيا.

وخلال العملية، ارتكب الأطباء والممرضون خطأ مأساويا لا يمكن إصلاحه، فبدلا من إعطاء المريضة محلولا ملحيا مغذيا، أعطاها الأطباء والممرضون محلول "فيفايفين فورمالين"، عن طريق الخطأ.

ويحتوي هذا المحلول على الفورمالديهايد، الذي يستخدم في حفظ الجثث. وقد حاول الفريق الطبي تدارك الخطأ بغسل تجويف البطن للمريضة، لكن الوقت كان قد فات، وفارقتها الحياة.

واكتسبت الجراحة الفاشلة اهتماما عالميا، وتصدرت عناوين الصحف الكبرى في روسيا وخارجها، ووصف رشيد عبدولوف، وزير الصحة والأسرة والرفاهية الاجتماعية في منطقة أوليانوفسك العملية بأنها "مأساة مروعة".