أمراض تترتبط بطفولة الانسان

جهينة نيوز:

أكدت دراسة علمية أن ثلاثة أرباع ​ أمراض الرئة​ قد ترتبط الى حدٍ كبير بسنوات الطفولة.

وصحيح أنّ التدخين يعد من أهم اسباب الأمراض الرئوية، لكن الدراسة اشارت الى أنّ هناك صلة بين أمراض يصاب بها الأشخاص في فترة الطفولة مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية والتهاب الرئة والأكزيما والتعرض لدخان السجائر وبين الأمراض الرئوية عند البالغين.

وتوصلت دراسة أخرى نشرت في دورية لانسيت للأمراض الرئوية إلى أنه قد تكون هناك إمكانية لتجنيب الأشخاص أخطار تلك الأمراض عن طريق وقايتهم في سن الطفولة.

الدراسات كشفت أنّ طريقة تغير عمل الرئة على مر السنين وكيفية إصابة الشخص المعني بأمراض في مرحلة لاحقة من حياته.

وبحسب البروفيسورة شيمالي دارماج، أحد أعضاء فريق الباحثين، قالت إنّ "الأمراض الرئوية ستكون ثالث أكبر اسباب الوفاة في العالم بحلول عام 2030 ومن المهم التعرف على الأسباب الرئيسية للإصابة بها