الدفاع الروسية: اخراج نحو12 الفا من المسلحين وعائلاتهم من دوما منذ بداية نيسان

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قرابة 4 آلاف من المسلحين وعائلاتهم، خرجوا من مدينة دوما بالغوطة الشرقية في سوريا، ونقلوا إلى شمال حلب، ليصل بذلك إجمالي عدد المسلحين الذين أخرجوا من المدينة مع عائلاتهم منذ بداية أبريل/نيسان الجاري، إلى قرابة 12 الفا

وجاء في بيان الوزارة: "خلال اليوم، أخرج من الممر الإنساني عبر نقطة عبور "مخيم الوافدين"، 3916 من المسلحين وعائلاتهم. تم نقل الخارجين على متن 96 حافلة إلى شمال محافظة حلب".

وأضاف البيان: "منذ الأول من نيسان 2018، تم إخراج 11983 من المسلحين وعائلاتهم من مدينة دوما".

وأضاف البيان: "منذ بدء عمل الهدنة الإنسانية خرج 165123 ألف شخص من الغوطة الشرقية بمساعدة مركز المصالحة الروسي".

وكان رئيس المركز الروسي لمصالحة في سوريا، اللواء يوري يفتوشينكو، أعلن أمس الثلاثاء، أن المجموعة الثانية من المسلحين الراغبين بمغادرة دوما ، تتحضر للمغادرة إلى شمال حلب، ويخطط لإخراج حوالي 4 آلاف شخص.

وأعلنت قيادة الجيش السوري، في 31 آذار عن تحرير كامل الغوطة الشرقية، باستثناء مدينة دوما، آخر معاقل المسلحين في الضاحية الشرقية لدمشق، التي يستمر منها، خروج المسلحين وعائلاتهم للانتقال إلى محافظة إدلب، ومنطقة جرابلس في شمال محافظة حلب.

وكان مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، كبير المفاوضين الروس في أستانا، ألكسندر لافرينتييف، اعلن في وقت سابق، أن جميع مناطق الغوطة الشرقية، ستكون تحت سيطرة الجيش السوري، خلال الأيام القليلة القادمة.