لاعبة تنس ترفع قضية على الاتحاد الدولي للتنس

جهينة نيوز:

أقامت ماديسون برينغل دعوى قضائية ضد اتحاد اللاعبات المحترفات والاتحاد الدولي للتنس، للحصول على تعويض بسبب إصابات قالت إنها تعرضت لها، بعد تكرار أخذ عينات دم من أجل اختبارات الكشف عن المنشطات.

وقالت برينغل إن الهدف من الدعوى هي إجبار مسؤولي التنس على التفكير بشكل أكبر في صحة الرياضيين وأضافت في بيان: "أقمت هذه الدعوى لإجبار المسؤولين عن الرياضة التي أحبها على فهم أن الرياضيين ليسوا سلعة ويجب معاملتهم باحترام وكرامة".

وجاء في الدعوى أن المبلغ الذي ستطلبه برينغل كتعويض سيحدد فيما بعد، لكن من المرجح أن يتجاوز 10 ملايين دولار.

يذكر أن برينغل المصنفة 83 عالميا، لم تغب أو تسقط في اختبار للكشف عن المنشطات في عشر سنوات كلاعبة محترفة وان اختبارات المنشطات أدت لإصابتها بتورم دائم وضعف في ذراعها واليد التي تلعب بها