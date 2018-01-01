الجعفري: لن نسمح لأحد كبيرا كان أم صغيرا أن يكرر في سورية ما فعلوه في العراق وليبيا

جهينة نيوز

قال الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: انتهاك نظام عدم انتشار السلاح الكيميائي اختصاص تفردت به الدول الغربية و أضاف: بريطانيا وقعت قبل فترة اتفاقا مع ولي عهد النظام السعودي بقيمة مئة مليار دولار للاستمرار في قتل اليمنيين وافتعال حروب جديدة في المنطقة وتوريط المنطقة في حروب لا تنتهي, مؤكداً أن : هناك وحش سلح الإرهابيين في سورية هو الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

و أكمل الدكتور الجعفري: وزارة الخارجية والمغتربين وجهت دعوة رسمية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإرسال فريق من بعثة تقصي الحقائق لزيارة مدينة دوما, والتحقيق في الادعاءات المتعلقة بحادثة الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية فيها, مؤكداً أن : سورية تؤكد حرصها على التعاون الكامل وتقديم كل أوجه المساعدة اللازمة لقيام بعثة تقصي الحقائق بعملها ولضمان سلامة أعضاء فريقها بما في ذلك تسهيل إجراء المقابلات وأخذ عينات وفقا لوثيقة الشروط المرجعية.

و عن مشروع القرار الأمريكي قال الدكتور الجعفري: مقدمو مشروع القرار الأمريكي لا يسعون وراء إجلاء الحقيقة لأنها بكل بساطة ستدينهم مع وكلائهم الإرهابيين على الأرض وهم يدفعون بمشاريع قرارات غير توافقية لا تهدف إلى توضيح الحقيقة وإنما لإنشاء آليات غير موضوعية تخرج بنتائج مسبقة تؤءيد أجنداتهم واتهاماتهم السياسية, و أضاف : إعادة استنساخ تجربة ما كان يعرف بـ /آلية التحقيق المشتركة/ لن يكون مقبولا من قبل الدول التي تسعى فعلا داخل هذا المجلس إلى الوصول

لحقيقة من يستخدم المواد الكيميائية السامة ضد المدنيين السوريين, مضيفاً: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أفشلوا ما كان يعرف ب/آلية التحقيق المشتركة/ وهم من أسقطها نتيجة إصرارهم على تسييس عملها وممارستهم الضغط والابتزاز على قياداتها فأصدروا تقارير مفبركة تتهم الحكومة السورية استنادا إلى شهادات مزورة وأدلة مفبركة.

و قال الدكتور الجعفري: الجعفري: ما نشهده اليوم في مجلس الأمن هو سيناريو مشابه لما حصل قبل عام تماما عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بشن عدوان غاشم على قاعدة الشعيرات الجوية بناء على حجج واهية وذرائع مفبركة عن استخدام الجيش العربي السوري للسلاح الكيميائي في خان شيخون ثبت زيفها... النهج العدواني للولايات المتحدة الأمريكية وشركائها بقي قائما عبر التاريخ على التضليل والكذب والهيمنة وعلى قانون القوة وهذا النهج بطبيعته الوحشية لم ولن يحترم في يوم من الأيام قوة القانون وهو لم ولن يقيم وزنا أو اعتبارا للشرعية الدولية, و أكمل: ما تشهده سورية منذ سبع سنوات وحتى اليوم هو مثال صارخ على استمرار شهية تكرار الأكاذيب والتضليل والقصص الملفقة التي كانت مارستها

الولايات المتحدة وبريطانيا في هذه القاعة لتدمير العراق واحتلاله تحت ذريعة كذبة كبرى هي أسلحة الدمار الشامل... السقوط السياسي الأخلاقي للدول الغربية وصل إلى درجة أن تفرض دولة دائمة العضوية على دول نفطية أن تسدد فواتير استمرار عدوانها وتدخلها العسكري في سورية وأن تسعى دول دائمة العضوية لشن عدوان على دول ذات سيادة فقط للتغطية على أزمات حكوماتها الداخلية وصراع النخب السياسية فيها.

و قال الدكتور الجعفري مخاطباً دول الغرب: الرأي العام العالمي وشعوبكم وشعوب العالم الحرة ستكون هي الحكم على ممارستكم لمسؤءولياتكم في الانتصار للشرعية الدولية وفي صون السلم والأمن الدولي بل وفي حماية العالم بأسره من إرهاب أسود تستثمره الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لتقويض استقرار الدول وتقرير مصائر شعوبها.

و شدد الدكتور الجعفري على أن سورية: لن نسمح لأحد كبيرا كان أم صغيرا دائم العضوية أو غير دائم العضوية أن يكرر في سورية ما فعلوه في العراق وليبيا.