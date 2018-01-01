مجلس الأمن يصوت ضد مشروع قرار روسي يدعم تحقيقا لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية في سوريا

جهينة نيوز

صوت مجلس الأمن الدولي الثلاثاء ضد مشروع قرار تقدمت به روسيا لدعم إجراء منظمة حظر انتشار الاسلحة الكيميائية تحقيقا بشأن الهجوم الكيميائي المزعوم الذي استهدف مدينة دوما في غوطة دمشق السبت.

ولم تؤيد مشروع القرار الروسي إلا خمس دول، بينها روسيا، في حين صوتت ضده أربع دول وامتنعت الدول الست الباقية عن التصويت، علما بأن أي قرار لا بد من اجل اعتماده ان يحوز على تسعة أصوات على الاقل بشرط أن لا تستخدم اي من الدول الخمس الدائمة العضوية ( الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) حق الفيتو ضده.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية