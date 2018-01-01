روما يحقق "المعجزة" في أبطال أوروبا

جهينة نيوز

حقق روما الإيطالي "المعجزة" وأقصى برشلونة بعدما عوض خسارته الكبيرة ذهابا 1-4 بفوزه إيابا على أرضه 3-0 ليبلغ الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 1984.

وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها روما حاجز ربع النهائي منذ عام 1984 حين وصل إلى النهائي للمرة الأولى والوحيدة قبل أن يخسر أمام ليفربول الإنجليزي بركلات الترجيح.

وأصبح روما ثالث فريق فقط في تاريخ دوري الأبطال يحول تخلفه ذهابا بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر في الأدوار الإقصائية ويتأهل إلى الدور التالي، بعد ديبورتيفو لا كورونيا الإسباني موسم 2003-2004 حين خسر في ذهاب ربع النهائي خارج قواعده 1-4 ثم فاز إيابا 4-0، وبرشلونة بالذات الموسم الماضي حين خسر في ذهاب ثمن النهائي أمام باريس سان جرمان الفرنسي 0-4 ثم فاز إيابا 6-1.

وفي المقابل، تواصلت عقدة برشلونة على الملاعب الإيطالية التي خسر فيها الموسم الماضي بنفس النتيجة أمام يوفنتوس في ذهاب الدور ربع النهائي وودع المسابقة بعد اكتفائه بالتعادل إيابا 0-0.

ولم يحقق النادي الكتالوني أي فوز في زياراته الإيطالية السبع الأخيرة في دوري الأبطال، وتحديدا منذ تغلبه على ميلان 3-2 في نوفمبر 2011 ضمن دور المجموعات.

المصدر: أ ف ب