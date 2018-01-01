أبراج يوم الأربعاء 2018/4/11 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ١١/ ٤: ثابت يكرس حياته لكل ما يعتقده صواب قادر على التحكم بنفسه يتجاهل احيانا، يحب الاستقرار سريع الفهم قوي الذاكرة شخص يسيره العقل والفكر، تغيير مسكن او مكان اخر، سنة ترويج واذا كنت تعمل بالفن او الاعلام او الصحافة سنة للشهرة وتقلبات غير متوقعة، نجاح بمسائل مالية فرصة تعلم لها اثار بعيدة المدى، سنة تقدم وزواج للبعض

جهينة نيوز-خاص

الحمل: نهار جيد وتنشط بحياتك الاجتماعية واي خطوة تقوم بها هي ايجابية، يوم جيد للتعرف على اصدقاء جدد، حاول الخروج من الاجواء السلبية، مساء تصدر عنك اشياء عن غير قصد ويتقلب الاصدقاء عليك، احرص على الكتمان لان الوضع غير مريح مساء، كن عاقل ولا تراهن على شيء

الثور: عمل كثير وانت بحاجة للرعاية والاهتمام، مرتبك لكن تجتاز العراقيل وتخطط لوضع افضل وتدفع بمكانتك الاجتماعية للامام، لذا لا يعجبك الامور التي فيها احباطات، تسبح بتيار اجتماعي ولقاءات وصداقات وتلتقي باصدقاء من الماضي

الجوزاء: رحلة وسفر في مسائل تتعلق بشاني تنموي، استقبال زوار او لقاءات، ومساء اذا شعرت بتوتر فيعود ذلك لتواجد القمر ببرج الحوت، تتعاطى مع مجموعة تسبب لك التوتر، اتبع حدسك وانتبه لسمعتك احتمال تعاني من مشكلة لست السبب فيها

السرطان: اجواؤك إيجابية ومشاكل مالية وانعطاف نحو الافضل، لا تبدا بشيء جديد، توقع عقد وتفاوض بشان عملية اطلب ضمانات، مساء تقوم بتسوية على اثر ظروف، فترة مواتية للسفر وتوسيع دائرة اتصالاتك القانونية

الاسد: تهتم بشان شخصي او عاطفي، اذا احببت المغامرة فكن دقيقا في القضايا، تحب الاوضاع الواضحة والصريحة وهذا يساعدك ان تجتاز العراقيل والصعوبات، مساء تحقق مفاجاة سارة او انتصار بمباراة او قضية او مصالحة، انت مؤثر في محيطك وتفاوض بشكل ذكي

العذراء: تواصل انجاز ما تراكم لديك من عمل انتبه لصحتك، ساعات الصباح تفاهم مع الشركاء، توقيع عقد او فترة سلبية وضاغطة لا ينفعك الا الصبر والمرونة، تتعرض لمضايقات وخلافات، مساء تركز على مشاعرك وتنتبه لصحتك تدخل فترة عاطفية وتعالج وضعك، لا تنتقد الشريك فقد يهرب من انتقاداتك، تعاني من قلق عاطفي عزز علاقاتك مساء

الميزان: الحظ لا يتخلى عنك تنفرج اساريرك وتعيش لحظات سعيدة نسبيا، فترة ايجابية مناسبة لطرح افكارك وارتباطاتك، لا تهمل واجبك تجاه عائلتك والاحبة، تناقش وتنسجم وتسطع جاذبيتك حولك، يومين رائعين قضيتهما، حاول ان تكون هادئا مساء اهتم بصحتك.

العقرب: مشغول بامر عائلي وبيتي ربما اصطدمت باحد من افراد عائلتك، للاصدقاء دور بسير احداث فترتك القادمة مساء، تبحث عن لقاءات وعمليات مالية، محيطك العائلي جيد وتؤثر بالاخرين، سهرة ولقاء جميل لك مساء

القوس: نهار يحمل لك مشاريع ونقاشات مهنية لا تفض اوراقك وتكشف اسرارك، انتبه من مفاجآت مزعجة بسبب خلو المسار، يتسبب لك سلوك احد افراد العائلة بمواجهة، تقبل العائلة، تصليحات واعطال وضبضبة بالبيت.

الجدي: حاول الاستفادة وتوسيع دائرة تحركاتك، عالج وضع مادي بذكاء وحاول تقديم مساعدة لاحد من محيطك، تعطي كل اهتماماتك بالتحرك القريب، تطل على فترة مميزة وتتواصل مع اخوة وجيران حتى تسود المحبة والالفة من جديد.

الدلو: خطوات جديدة تدعم مكانتك، انفراج وتقدم حكمة واقعية وعزيمة قوية وقة كبيرة بنفسك ولكن بانتقال القمر من برجك تاخذ قرار خاص لا تكابر باي مجال، الفترة القادمة جيدة واجمل ما فيها وقوف الناس حولك، هدايا ومكاسب لك.

الحوت: فترة متعبة وتساؤلات كثيرة، تنتظر للمساء حتى تعلن عن عمل جديد في مجالك، ينتقل القمر لبرجك ليعطيك طاقة، حاول ترطيب الاجواء، يومان مقبلان تتسلط الاضواء على امور غامضة، تكتشف اسرار وتحقق هدف بعد معاناة وتعرف الصديق من العدو، مساء بوصول القمر لبرجك يعطيك الطاقة