تنظيم تابع للمخابرات الأمريكية يتهم تنظيم آخر تابع للمخابرات الأمريكية بإخلاء مواقعه

الثلاثاء, 10 نيسان 2018 الساعة 23:03 | سياسة, عالمي

تنظيم تابع للمخابرات الأمريكية يتهم تنظيم آخر تابع للمخابرات الأمريكية بإخلاء مواقعه

جهينة نيوز

أصدر ما يسمى تنظيم جيش مغاوير الثورة الإرهابي الذي شكلته قوات الاحتلال الامريكي و المخابرات الأمريكية في منطقة التنف بياناً يزعم فيه قيام قوات قسد التي تقودها المخابرات الأمريكية بإخلاء مواقعها في دير الزور و دعا الى ملأ الفراغ بحسب زعم البيان.

هذا و يعتقد ان التنظيم الارهابي يخطط لمهاجمة القوات السورية في محافظة دير الزور .

و يذكر أن هذا التنظيم دفعته واشنطن سابقاً لملأ فراغ داعش الذي سحب عناصره من البادية السورية بعد إنهياره في تدمر و بدأ تقدم الجيش بإتجاه دير الزور و لكن تقدمت القوات السورية و كبدته خسائر فادحة و حررت البادية السورية وصولاً الى الحدود الاردنية.


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