فيتو روسي ضد مشروع أمريكي حول سوريا

جهينة نيوز:

استخدمت روسيا حق النقض الفيتو،اليوم، ضد مشروع قرار امريكي حول استخدام الأسلحة الكيميائية ينتهك سيادة الدولة السورية ويعتمد على اطراف مرتبطة بالمجموعات الإرهابية حول سوريا.

وقال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: ان الولايات المتحدة حاولت تضليل المجتمع الدولي مجددا وقامت بخطوة أخرى نحو المواجهة حيث وضعت مشروع قرار بشأن مزاعم استخدام السلاح الكيميائي في سورية دون دعم كامل من أعضاء مجلس الأمن الدولي للمشروع.

و رداً على مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن قال نيبينزيا: أنتم لاتريدون أن تستمعوا.. لاتوجد أي آثار لهجوم كيميائي في دوما وأنتم تبحثون عن ذريعة فقط، مؤكدا ان روسيل ترفض مشروع القرار الأمريكي لأنه يتضمن جميع أوجه القصور في آليات التحقيق المشتركة السابقة.