تحركات عسكرية روسية غير مسبوقة في سورية

جهينة نيوز

شهد الساحل السوري نشاط عسكري روسي غير مسبوق في ظل التوتر مع القوات الامريكية التي هدد رئيسها بقصف سورية.

حيث نشر ناشطون مساء اليوم صور للقاذفة الروسية متعددة المهام سو-34 في أجواء الساحل السوري, و شوهدت الطائرة تحمل صاروخين يعتقد أنهما من طراز خا-35 الأسرع من الصوت و المخصصة لتوجيه ضربت للسفن الحربية و حاملات الطائرات, فيما قال آخرون انها صواريخ خا-35 يو, و يذكر أن الصاروخين يختلفان بمسافة الإطلاق.

و في صباح اليوم حلق الرادار الطائر اي-50 يو في أجواء الساحل و البحر الأبيض المتوسط, و يعتبر هذا الرادار من أحدث الرادارات الروسية على الاطلاق و قد دخل الخدمة مؤخراً, و يوم أمس كان ناشطون قد رصدوا تحركات للقوى الجوية الروسية تقوم بدوريات إستطلاع نفذتها طائراتي سو-25 و طائرتي سو-30 اس ام.

و مساء أمس إشتكت القوات الأمريكية من تحليق الطيران الروسي فوق مدمرة أمريكية إقتربت من السواحل السورية لمسافة 100 كلم.

و كان ناشطون روس أبلغوا عن رفع الحالة القتالية للقوات الروسية في سورية و إعلان الجهوزية لإسطول البحر الأسود الروسي.