ليبرمان ينفي قصف مطار الـ تي-4 في سورية

جهينة نيوز

قال وزير دفاع كيان العدو الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الثلاثاء، إنه لا يعرف من قصف القاعدة الجوية السورية تيفور فجر الاثنين, و ذلك بعد أن قال في وقت سابق أن طيران العدو عاود العمل في الأجواء السورية و ذلك بعد قصف مطار الـ تي4 .

وجاءت تصريحات ليبرمان خلال جولة قام بها في كاتسرين بهضبة الجولان السوري المحتل بعد ظهر اليوم، بحسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلي.

وكانت الدفاع السورية أكدت أن من قصف مطار الـ تي4 هو كيان الإحتلال الصهيوني , و كذلك ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارة على مطار التيفور في سوريا فجر الاثنين.

وجاء في بيان نشرته الوزارة أن مقاتلتين حربيتين من طراز "F-15"، تابعتين لسلاح الجو الإسرائيلي قصفتا قاعدة "التيفور" العسكرية السورية شرقي محافظة حمص بـ 8 صورايخ جو - أرض، من دون أن تدخلا في المجال الجوي السوري وهما فوق الأراضي اللبنانية