الأمم المتحدة.. منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تفتقر إلى السلطة لتحديد الجناة

جهينة نيوز:

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الثلاثاء، أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تفتقر إلى السلطة لتحديد الجناة. مشرا الى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالب بأن يحصل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، على حق الوصول الكامل إلى مواقع الهجوم الكيميائي المزعومة في سوريا.

وقال دوجاريك، للصحفيين: "من المهم للغاية أن يكون لديهم وصول كامل وبدون عوائق لتحديد ما إذا كانت الأسلحة الكيماوية استخدمت أم لا".

وفي وقت سابق اليوم أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إنها بصدد إرسال مهمة لتقصي الحقائق إلى دوما في سوريا، وذلك بالتزامن مع طلب من سوريا وروسيا التحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية هناك.