صواريخ شاركت بحرب تشرين إعترضت الصواريخ الصهيونية

جهينة نيوز

حققت صواريخ “إس-125” نجاحا حين تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لهجوم صاروخي من قبل كيان العدو الصهيوني

ووفق معلومات وزارة الدفاع الروسية فإن طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أطلقت 8 صواريخ موجهة على مطار تيفور العسكري في سوريا.

وتمكنت وسائط الدفاع الجوي السوري من اعتراض خمسة منها. وتم تدميرها بواسطة صواريخ “إس-125 Pechora ” التي شاركت سابقاً بحرب تشرين التحريرية بحسب صحيفة روسية وكذلك بواسطة صواريخ “بوك-إم2أ”.

وحققت بذلك صواريخ بدأت مشوارها القتالي في الشرق الأوسط قبل حوالي خمسين عاما النتيجة الرائعة. وفضلا عن ذلك فإن نتائج المعركة الجوية في سماء تيفور تدل على إعداد جيد لقوات الدفاع الجوي السورية.

وتسلّمت سوريا مؤخرا 12 مجموعة من صواريخ “إس-125” التي تم تعديلها وتطويرها في روسيا لتقارب قدرتها القتالية قدرة وسائط الدفاع الجوي الحديثة. وأطلق على المجموعة المعدلة التي أصبحت ذاتية الحركة اسم “بيتشورا-2إم”.

وتضم الدفاعات الجوية السورية وسائط حديثة مثل “بانتسير إس1″، ولكن معظمها يحمي العاصمة دمشق ولهذا السبب لم تشارك في صد الهجوم الصاروخي الإسرائيلي على مطار تيفور كما أشارت إلى ذلك صحيفة “روسيسكايا غازيتا”.