منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعلن إرسال بعثة تقصي الحقائق إلى دوما

جهينة نيوز:

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في بيان أنها سترسل بعثة لتقصي الحقائق إلى مدينة دوما بعد الترويج لهجوم كيماوي مزعوم من قبل المجموعات الارهابية.

وبحسب وكالة رويترز فإن مفتشين من المنظمة سيسافرون إلى مدينة دوما، للتحقيق في تقارير الهجوم المزعوم.

وذكرت المنظمة أنها طلبت من الحكومة السورية وضع الترتيبات الضرورية لمثل هذه البعثة. وأضاف بيان المنظمة أن "هذا تزامن مع طلب الحكومة السورية وروسيا للتحقيق في استخدام أسلحة كيماوية في دوما".

وكان دبلوماسيون قالوا في وقت سابق إن الولايات المتحدة طلبت إجراء تصويت في مجلس الأمن الدولي الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت جرينتش) (الثلاثاء) على مقترح لفتح تحقيق جديد بشأن "استخدام أسلحة كيماوية في سوريا بعد تقارير الهجوم على دوما".

وأضاف الدبلوماسيون لرويترز أن من المرجح أن تستخدم روسيا حق النقض (الفيتو) ضد القرار.