إطلاق صاروخ “بدر 1” الباليستي على معسكر إمداد سعودي بجيزان

الثلاثاء, 10 نيسان 2018 الساعة 19:03 | سياسة, عربي

إطلاق صاروخ “بدر 1” الباليستي على معسكر إمداد سعودي بجيزان

جهينة نيوز

أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليوم الثلاثاء، صاروخ باليستي نوع بدر 1 على معسكر القوات الخاصة في جيزان.

وأفاد مصدر بالقوة الصاروخية “المسيرة نت” أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ باليستي نوع “بدر1” معسكر الإمداد والتموين في أحد المسارحة جنوب جيزان.

ويأتي إطلاق صاروخ “بدر1” على معسكر الإمداد والتموين في أحد المسارحة بجيزان بعد ساعات من إطلاق صاروخي باليستي نوع “قاهر تو إم” على تجمع للمرتزقة والجيش السوداني جنوب الموسم بجيزان.

وكان الرئيس صالح الصماد توعد أمس الاثنين، قوى العدوان بوجبة صاروخية يومية تستهدف العمق السعودي طالما استمر العدوان في إجرامه بحق الشعب اليمني.

كما يأتي إطلاق هذه الصواريخ على أهداف سعودية في إطار عملية الرد والردع، وضمن حق الدفاع المشروع للشعب اليمني المعتدى عليه ظلما وعدوانا.

المسيرة


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