العثور على كميات كبيرة من الأدوية والأجهزة الطبية داخل نفق ومشفى ميداني للإرهابيين زملكا بالغوطة الشرقية

الثلاثاء, 10 نيسان 2018 الساعة 18:52 | شؤون محلية, أخبار محلية

العثور على كميات كبيرة من الأدوية والأجهزة الطبية داخل نفق ومشفى ميداني للإرهابيين زملكا بالغوطة الشرقية

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