الجبير يدعو لمحاسبة المسؤولين عن الهجوم الكيماوي المزعوم في دوما

الثلاثاء, 10 نيسان 2018 الساعة 18:42 | سياسة, عربي

الجبير يدعو لمحاسبة المسؤولين عن الهجوم الكيماوي المزعوم في دوما

جهينة نيوز:

دعا وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، اليوم الثلاثاء إلى تقديم المسؤولين عن الهجوم الكيماوي المزعوم في دوما إلى العدالة.

وقال الجبير، للصحفيين في باريس" إن موقف السعودية هو أنه يجب محاسبة المسؤولين وتقديمهم للعدالة عن الهجوم الذي استهدف عدة مواقع في مدينة دوما قرب العاصمة دمشق".

وعندما سئل إن كانت السعودية ستشارك في أي رد عسكري، قال الوزير السعودي" إن المناقشات جارية بشأن كيفية الرد"، وفقا لتعبيره.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت : لسنا بوضع يمكننا من تأكيد حصول هجوم كيميائي على دوما بالغوطة الشرقية لدمشق.


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