إصابة الرباعة النيوزيلندية تجبرها على الاعتزال

جهينة نيوز:

قالت النيوزيلندية لوريل هابارد إن الإصابة التي تعرضت لها في منافسات رفع الأثقال في ألعاب الكومنولث ستجبرها على الاعتزال. وكانت هابارد في صدارة منافسات فوق 90 كيلوجراما بعدما رفعت 120 في الخطف يوم الاثنين لكنها تعرضت لإصابة في الذراع في محاولتها الثالثة في النطر لوزن 132 كيلوجراما.

وأشارت الرباعة البالغ عمرها 40 عاما إلى أنها اعتقدت في وقتها أن أربطة المرفق الأيسر تمزقت، وأبلغت هابارد وسائل الإعلام يوم الثلاثاء أنها ستنهي مسيرتها ولن تنافس مرة أخرى.

ونالت هابارد فضية بطولة العالم لوزن فوق الثقيل خلف الأمريكية سارة روبليس في كانون الأول الماضي.