شجار مع طبيب فريق فيا ريال

جهينة نيوز:

اعتدى لاعب نادي ​فياريال​ خوام ​كوستا​ على طبيب الفريق خلال مباراة فريقه التي خسرها بنتيجة 3 – 1 امام ​نادي اتلتيك بلباو​ ، حيث تعرض اللاعب الى اصابة في الدقيقة 78 من عمر اللقاء ، ليدخل الطبيب لمساعدته على الخروج من ارض الملعب ، قرر بعدها الطبيب انه يجب على اللاعب ان يبقى خارج ارض الملعب تفادياً لاي تفاقم في الاصابة ، الا ان كوستا حاول الدخول عنوة لمساعدة زملائه ليحصل تدافع مع طبيب الفريق ، قبل ان يبقى اللاعب خارج ارض الملعب . نشر بعدها كوستا صورة له مع طبيب الفريق ليؤكد ان هكذا امور تحصل وانهما صديقان