هل تنتهك واتساب الخصوصية

جهينة نيوز:

صرح المتحدث الرسمي باسم شركة "WhatsApp : "تجمع WhatsApp بيانات قليلة جدًا وكل رسالة يتم تشفيرها بالكامل. وعلى عكس التعليقات الأخيرة في وسائل الإعلام، فإننا لا نتعقب الأصدقاء وأفراد العائلة الذين راسلتهم".

وقال : "يتم تشفير الاتصال الشخصي بين المستخدمين، وقد يكون ذلك آمنا مثلما تدعي WhatsApp. ولكن من المحتمل أن يتم استخراج البيانات الوصفية، والمعلومات حول المكالمات من قبل الشركة. واعترفت WhatsApp أنها تشارك المعلومات حول الهوية ومعلومات الجهاز مع ​الفيسبوك​، مما يسمح لها بالتطفل على المستخدمين"