بايرن ميونخ يعرض سمعته للخطر

جهينة نيوز:

أعلن فريق بايرن ميونخ عن توقيع عقد شراكة مع الخطوط الجوية القطرية بدلا من مجموعة لوفتهانزا الألمانية في شباط الماضي وبهذا التوقيع يكون بايرن قد تجاهل تقريرا طلبه من منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في قطر، قبل دخول الفريق الألماني في شراكة مع الخطوط الجوية القطرية.

وجاء في التقرير: "الأمر الأول والأكثر أهمية هو أن أي شراكة يعقدها بايرن ميونيخ مع السلطات القطرية تشكل خطرا جسيما على سمعة النادي". وتابع "تحتفظ قطر بسمعة قمعية وسيئة بشأن أوضاع العمال كما أنها ترفض إجراء الإصلاحات بالرغم من انتقادها في مختلف وسائل الإعلام الدولية".

وأضاف التقرير "أي اتفاق ينطوي على استخدام قطر للعلامة التجارية لشركة بايرن ميونيخ بشكل مباشر أو غير مباشر سيؤدي حتمًا إلى توجيه اتهامات للفريق البافاري كونه متورط في محاولة تحسين سمعة البلاد".

ونصحت المنظمة بايرن ميونيخ قائلة "في حال أردتم الدخول في شراكة مع الخطوط القطرية، فيجب على النادي أن يعرب بوضوح عن دعمه للإصلاحات الأساسية في سوق العمل بقطر، من خلال اتخاذ خطوات حقيقية، خصوصا في ما يتعلق بنظام تأشيرات العمال، التي تفرض على الأجنبي حصوله على إذن من صاحب عمله في حال أراد مغادرة البلاد".