مروحيات أمريكية تنقل قياديين أجانب من "داعش" من ريف الحسكة

جهينة نيوز

تواصل واشنطن وتحالفها المزعوم ضد تنظيم "داعش" تجميع ما تبقى من فلوله في المنطقة الشرقية من سورية بغية اعادة تشكيل ميليشيات ارهابية تحت مسميات جديدة تابعة لها لتنفيذ أجنداتها وأطماعها في سرقة ونهب الثروات الاقتصادية السورية.

واكدت مصادر أهلية في ريف الحسكة الجنوبي أن الليلة الماضية شهدت انزالا جويا جديدا قامت خلاله عدة مروحيات أمريكية باخلاء عدد من القياديين الاجانب في تنظيم "داعش" الارهابي من منطقة تل الشاير جنوب شرق مدينة الشدادي بنحو /20/ كم.

ولفتت المصادر الى أن عملية الاخلاء حدثت عند الساعة 11 مساء أمس الاثنين في محطة محروقات الشيخ بمنطقة تل الشاير وترافقت مع مسرحية مكشوفة لايهام العالم بأنها تنفذ عملية خاصة ضد التنظيم الارهابي حيث افتعل منفذو الاخلاء معركة وهمية تم خلالها تبادل اطلاق النار قبل أن تقوم المروحيات بالمغادرة وبرفقتها /3/ قياديين عراقيين مع عائلاتهم من تنظيم "داعش" الى جهة مجهولة.

وأكدت المصادر أن الاشتباكات تسببت باستشهاد مدني واصابة اخرين من عائلة البرزان لينضموا بذلك الى الالاف من ضحايا "تحالف واشنطن" الذى ارتكب منذ تشكيله في اب عام 2014 عشرات المجازر بحق السوريين قضى خلالها مئات الشهداء في أرياف الحسكة ودير الزور وحلب اضافة الى الرقة التي تعرضت لتدمير ممنهج من قبل التحالف وميليشيا "قسد" خلال ما سموه معركة "تحرير الرقة" في النصف الثاني من العام الماضي.

سانا