لماذا ترك حسام حبيب عروسه شيرين عبد الوهاب بعد يوم من زفافهما؟

جهينة نيوز

اضطر المطرب المصري حسام حبيب، لترك عروسه المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، بعد يوم زفافهما لتنفيذ التزام فني.

وأحيا حبيب حفلا غنائيا في أحد منتجعات العين السخنة امس الاثنين بمناسبة أعياد شم النسيم، في العاصمة المصرية القاهرة.

وأكد حسام حبيب أنه حضر الحفل، لأنه يحترم عمله، وأنه يجب أن يتحلى الجميع بالالتزام تجاه عمله، بحسب تصريحاته لبرنامج "إم بي سي ترندنغ".

وعن سبب تكتمهما على تفاصيل قصة حبهما عن الجمهور، طوال الأشهر الماضية، أجاب حبيب أنه وشيرين يفضلان إضفاء المزيد من الخصوصية حول حياتهما، و"لكن فرحة الناس في النهاية أسعدتهما كثيرا"، بحسب قوله.

ووجه حسام حبيب رسالة لعروسه شيرين عبد الوهاب، من خلال برنامج "إم بي سي ترندنغ"، وهي: "بحبك".

​وكانت شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، احتفالا بعقد قرانهما، السبت 7 أبريل الجاري، وسط حضور اسرتيهما، وعدد من أصدقائهما.

وأكثر ما لفت الأنظار لدى جمهور شيرين ومواقع التواصل هو تواجد ابنتيها مريم وهنا طول حفل زفافها على شيرين عبد الوهاب، ومشاركة والدتهما فرحتها بالرقص والتصفيق طوال الحفل.

والجدير بالذكر أن أنباء ارتباط شيرين عبد الوهاب بحسام حبيب زادت في الفترة الأخيرة بعد ظهورهما معا في أكثر من مناسبة، خلال شهر يناير/ كانون الثاني.

وحسام حبيب وشيرين عبد الوهاب من مواليد عام 1980، وقدما سويا "دويتو" غنائي بعنوان "كل ما أغني"، وهو من إنتاج شركة "نجوم ريكوردز"، ومن كلمات محمد سرحان وألحان حسام حبيب وتوزيع النابلسي، وطرحت في عام 2016.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب تزوجت في السابق من الموزع الموسيقي محمد مصطفى، وأنجبت منه ابنتان، هما مريم وهنا.