الخارجية السورية توجه دعوة لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية للتحقيق بادعاءات استخدام الكيماوي في دوما

جهينة نيوز

اكدت وزارة الخارجية والمغتربين انها وجهت دعوة رسمية لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية لارسال فريق من بعثة تقصى الحقائق لزيارة دوما والتحقيق فى الادعاءات المتعلقة بحادثة الاستخدام المزعوم للاسلحة الكيميائية فيها.

وقال مصدر مسؤول فى الوزارة انه ردا على حملة الافتراءات التى اطلقتها بعض الدول الغربية ضد الجمهورية العربية السورية على خلفية الاستخدام المزعوم للسلاح الكيميائى فى مدينة دوما في الغوطة الشرقية بتاريخ /7 نيسان 2018/ وجهت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية عن طريق بعثتها الدائمة في لاهاي دعوة رسمية لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية لارسال فريق من بعثة تقصي الحقائق لزيارة مدينة دوما والتحقيق في الادعاءات المتعلقة بحادثة الاستخدام المزعوم للاسلحة الكيميائية فى دوما فى السابع من نيسان عام 2018 والوقوف على الحقائق المتعلقة بهذه المزاعم.

واضاف المصدر ان الجمهورية العربية السورية اذ تجدد ادانتها الشديدة لاي استخدام للاسلحة الكيميائية من قبل اي كان وتحت اي ظرف وفي اي مكان كان فانها تؤكد حرصها الكامل على التعاون مع منظمة حظر الاسلحة الكيميائية لكشف حقيقة الادعاءات التي تقوم بالترويج لها بعض الاطراف الغربية وذلك لتبرير نواياها العدوانية خدمة لاهدافها السياسية.

وتابع المصدر ان الجمهورية العربية السورية اذ ترحب بزيارة فريق تقصي الحقائق فانها تؤكد عزمها على تقديم كل اوجه المساعدة اللازمة لقيام البعثة بعملها وهي تتطلع الى ان تقوم البعثة بعملها بشفافية كاملة

والاعتماد على ادلة ملموسة ذات مصداقية.