الموافقة على انتخاب اتحاد جديد لكرة القدم في سورية

جهينة نيوز

اعلن الاتحاد الرياضي العام أن الاتحادين الدولي والاسيوي لكرة القدم وافقا على عقد مؤتمر انتخابي لاتحاد الكرة القدم في سورية.

وقال الامين العام لاتحاد كرة القدم بالوكالة محمد مازن دقوري ان الاتحادين الدولي والاسيوي ارسلا توصية لعقد جمعية

عمومية غير عادية لانتخاب اتحاد جديد للكرة بعد تقديم رئيس وأعضاء الاتحاد استقالاتهم الشهر الماضي.

واشار دقوري الى انه سيتم تشكيل لجنة انتخابية خلال اسبوع تعمل على الاشراف على جميع الشروط الواجب توافرها لدى المرشحين.

وأضاف دقورى انه سيتم التنسيق مع اللجنة الاولمبية السورية للاعداد والتحضير لعقد المؤتمر الانتخابي والاشراف عليه للخروج بنتائج ايجابية لمصلحة كرة القدم السورية.

سانا