صواريخ موجهة و5 آلاف رأس حربي من واشنطن للدوحة!

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" عن موافقة الإدارة الأمريكية أمس الاثنين، على صفقة لبيع قطر صواريخ موجهة بقيمة 300 مليون دولار.

وقالت الوزارة إنها وافقت على بيع 5 آلاف وحدة من "نظام سلاح القتل الدقيق المتقدم" الموجه بالليزر "أبكوس" إلى الدوحة، إضافة إلى 5 آلاف رأس حربي شديد الانفجار.

وشددت الوزارة على أن "قطر قوة هامة من أجل الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج".

وأضافت: "اهتماماتنا الدفاعية المشتركة تدعم علاقتنا، وسلاح الجو الأميري القطري يلعب دورا رئيسيا في الدفاع عن قطر".

وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني التقى يوم أمس الاثنين بوزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس دونالد ترامب اليوم الثلاثاء.

المصدر: أ ف ب