طهران تقطع أشواطا في مجال صناعة محركات الدفع النووي العسكرية

جهينة نيوز

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن بلاده حققت تقدما ملحوظا في مجال إنتاج محركات الدفع النووي، وأنجزت التصاميم الأولى لها.

وأوضح صالحي خلال مقابلة مع قناة التلفزيون الإيراني الثانية مساء أمس الاثنين انه حين "أوعز الرئيس الإيراني حسن روحاني بإنجاز مشروع محركات الدفع النووي بادرنا إلى العمل بالمشروع، ولكن ما كنت أتصور إننا سنحقق هذا التقدم. وقد أزحنا الستار اليوم عن احد الإنجازات في هذا المجال، وهو نظام استشعار العمليات".

وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن "5 دول تمتلك محركات الدفع النووي للأغراض العسكرية. كما انضمت الهند العام المنصرم إلى تعداد هذه الدول لتصبح سادس دولة تمتلك محركات الدفع النووي للأغراض العسكرية".

وقال صالحي في هذا الصدد: "اتخذنا خطوات واسعة وحققنا تقدما أكثر مما كنا نتصور، وقد انجزنا التصاميم الأولية لمحركات الدفع النووي، وعلينا أن نجري الاختبارات اللازمة التي تحتاج إلى عمل واسع".

وبشأن صادرات الماء الثقيل قال المسؤول الإيراني: "صدرنا 70 طنا من الماء الثقيل، ونجري الآن مباحثات مع بعض الدول لتصدير المزيد من الماء الثقيل"، مضيفا في هذا الخصوص "صدرنا الماء الثقيل إلى روسيا وحصلنا على مقدار من الكعكة الصفراء مقابل ذلك، كما أننا صدرنا الماء الثقيل إلى أمريكا وحصلنا على قيمة ذلك".

المصدر: فارس