ماي تنسق مع ترامب وماكرون لـ "رد مشترك" على الكيميائي المزعوم في سوريا!

جهينة نيوز

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها أجرت صباح اليوم اتصالا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيخلفه اتصال آخر مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب لبحث تطورات الأحداث في سوريا.

ووصفت ماي، في تصريح صحفي بمقاطعة كامبريدجشير ان "الهجوم الكيميائي المزعوم على مدينة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق اعتداء همجي" مشددة على أن لندن تعمل بشكل عاجل مع حلفائها وشركائها بغية الوصول إلى ملابسات الحدث.

وقالت: "سوف أواصل مشاوراتي (بخصوص التطورات الأخيرة في سوريا) مع حلفائنا وشركائنا، كما كنت، وقد أجريت صباح اليوم اتصالا مع الرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون، وسأجري في وقت لاحق من اليوم اتصالا مع الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب".

وامتنعت ماي عن الرد مباشرة على سؤال بخصوص ما إذا كانت بريطانيا ستنضم إلى الولايات المتحدة إذا قررت واشنطن الرد عسكريا على أحداث دوما، واكتفت بالقول: "نعتقد أنه من الضرورة محاسبة المسؤولين عن الهجوم".

وأكدت ماي أنها ستترأس اليوم اجتماعا لمجلس الأمن القومي البريطاني.

وسبق أن أجرى ترامب أمس مكالمة هاتفية مع ماكرون بغية تنسيق رد الغرب المشترك على الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما، الأمر الذي تعتبره الحكومتان السورية والروسية استفزازا.

المصدر: رويترز