نائب روسي: مزاعم تعطيل روسيا اشارات طائرات امريكية في سورية "كاذبة"

جهينة نيوز

اكد النائب الاول لرئيس لجنة الدفاع في مجلس الاتحاد الروسي يفغيني سيريبرينكوف ان الانباء التي تداولتها وسائل اعلام امريكية حول تعطيل روسيا اشارات طائرات امريكية دون طيار في سورية "كاذبة".

وقال سيريبرينكوف لوكالة سبوتنيك اليوم انها معلومات مزيفة أخرى تقدمها وسائل الاعلام الامريكية ويبدو ان مثل هذه المعلومات زادت في الاونة الاخيرة مشددا على ان مثل هذا الامر لا يمكن ان يحدث وان روسيا تلتزم بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما في ذلك في سورية.

وكان مسؤولون امريكيون زعموا بحسب ما نقلت قناة /ان بي سي / الامريكية ان روسيا بدأت بتعطيل اشارات بعض الطائرات الامريكية دون طيار في سورية قبل اسابيع عدة من مزاعم وقوع هجوم كيميائي في مدينة دوما بالغوطة.

الى ذلك اكد رئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون الدفاع فلاديمير شامانوف ان روسيا لديها قدرات ومعدات لحجب الاشارات اللاسلكية للطائرات دون طيار في سورية معتبرا انه // يجب الترحيب بمثل هذه الاجراءات العسكرية // في حال

حدوثها.

وتقود امريكا /التحالف الدولي/ غير المشروع الذى تأسس خارج اطار الامم المتحدة ودون موافقة الجمهورية العربية السورية ومنذ انشائه في اب عام 2014 قصفت طائرات التحالف عشرات المرات الاحياء السكنية في محافظات ومناطق عدة بما فيها دير الزور والرقة والحسكة وأريافها ما تسبب باستشهاد وجرح مئات المدنيين ووقوع أضرار مادية بمنازلهم وممتلكاتهم اضافة الى الحاق أضرار كبيرة في البنى التحتية والمرافق الحيوية.