هل ظهرت علاقة عمرو دياب بدينا الشربيني للملأ بعد هذا التصريح

جهينة نيوز:

بعد نفي عمرو دياب للانباء التي تراودتها مواقع التواصل الاجتماعي عن زواجه من دينا الشربيني تم تسريب صورة لعمرو دياب ودينا الشربيني مؤخرا وهما في مطار دبي، ظهر فيها عمرو وهو يمسك بيد دينا بشكل أثار جدلاً كبيراً

وخرج الملحن خليل مصطفى ليؤكد صحة أنباء زواجهما.حيث كتب على صفحته على الفيس بوك عايز اقول كلمه على موضوع عمرو دياب ودينا الشربيني الي عامل قلق للناس كلها.. أولا الراجل مغلطش واعترف بحبه ادام الناس كلها”.

وأضاف: ” ثانيا مش عيب انك تحب وتتحب اكيد هو بني ادم وعنده مشاعر، وملناش حق اننا نتدخل في مشاعر الناس انت ذات نفسك لم بتحب حد مش بتبقى عايز تسيبه مجتش على بني أدم واحد الراجل وصله الخبر وزعلان جدًا”

يذكر أن الملحن خليل مصطفى قد تعاون مع عمرو دياب في أكثر من أغنية منها “سبت فراغ كبير”، و”ليل وعدى”.