البنتاغون ينفي اقتراب مقاتلات روسية من مدمرته في المتوسط!

جهينة نيوز

نفى البنتاغون صحة المعلومات حول تحليق طائرات روسية فوق مدمرة أمريكية في البحر الأبيض المتوسط.

وقال المتحدث باسم البنتاغون إيريك باهون في حديث لوكالة "تاس" الروسية، تعليقا على التقارير الإعلامية حول تحليقات الطائرات الروسية المذكورة: "هذا غير صحيح. تلك مجرد إشاعات على الإنترنت".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام تركية بأن مقاتلات روسية حلقت 4 مرات على الأقل فوق المدمرة الأمريكية "USSDonald Cook" الموجودة في مياه البحر الأبيض المتوسط.

وقالت صحيفة "Hurriyet" التركية، إنه تم رصد سفينة تابعة للقوات البحرية الأمريكية على بعد 100 كيلومتر من ميناء طرطوس حيث توجد هناك قاعدة بحرية روسية.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مصادر في البنتاغون، أن المدمرة "USS Donald Cook" كانت قد غادرت ميناء قبرص باتجاه سوريا، وأشارت المصادر التي لم تكشف الصحيفة عن هويتها، إلى أن المدمرة مزودة بـ 60 صاروخا مجنحا من نوع "توماهوك".

وتأتي هذه التقارير بعد يوم واحد من تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالقيام بإجراء سريع ردا على الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما بالغوطة الشرقية في سوريا، وتأكيده على أن كل الخيارات مطروحة، بما في ذلك العمل العسكري.