لواء القدس: قرار تحرير مخيم اليرموك اتخذ وأزفت ساعة الصفر!

الثلاثاء, 10 نيسان 2018 الساعة 15:30 | شؤون محلية, أخبار محلية

لواء القدس: قرار تحرير مخيم اليرموك اتخذ وأزفت ساعة الصفر!

جهينة نيوز

قال قائد لواء القدس المهندس محمد سعيد لتلفزيون الخبر أن قرار تحرير مخيم اليرموك اتخذ ، وأن ساعة الصفر أزفت وسنكون في الميعاد ، كما كنا دائماً .

وكان لواء القدس الذي يطلق على نفسه “ فدائية الجيش العربي السوري “ شارك في معارك تحرير الغوطة الشرقية .

وكشف قائد اللواء لتلفزيون الخبر عن مشاركة 700 عنصر من اللواء ، في معارك تحرير الغوطة الشرقية ، وأن من ارتقى من شهداء اللواء على أرض الغوطة ، ارتقى فداء لأرض سوريا وفلسطين ، لأن القضية واحدة .

ويقع مخيم اليرموك جنوب مدينة دمشق ، ويسيطر تنظيم “ داعش “ على نحو 80 بالمئة من مساحته .

وتشهد الأحياء المجاورة في الجنوب ، يلدا وببيلا وبيت سحم ، مفاوضات مع المجموعات المسلحة ، حيث يتوقع اتمام الاتفاق في وقت قريب ، لخروجهم باتجاه الجنوب .

وقال المهندس السعيد ، أن المعركة لن تتوقف حتى تحرير اخر شبر من المخيم والقضاء على التنظيم الإرهابي .


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