أردوغان: نحن من نحدد موعد تسليم عفرين لسكانها وليس لافروف

جهينة نيوز:

في رد على مطالبة روسيا أنقرة بتسليم عفرين لقوات الجيش السوري قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده ستسلم منطقة عفرين بشمال سوريا إلى سكانها "عندما يحين الأوان"، وأن تركيا هي التي ستحدد هذا الوقت وليس وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وكان لافروف قد طالب أمس تركيا بتسليم عفرين للجيش السوري ، معتبرًا أن هذا هو الحل الوحيد لتطبيع الوضع هناك.

و شدد أردوغان قائلاً :"سنسلم عفرين إلى سكانها عندما يحين الأوان، ونحن من يحدد هذا الوقت وليس لافروف ... هذا الموقف خاطئ جدًا، نحن نعلم جيدًا لمن سنعيد عفرين".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول :"يجب الحديث أولا عن تسليم المناطق السورية الخاضعة لسيطرة الدول الأخرى إلى سوريا ... وعبارة أن الحكومة السورية هي التي سلمت تلك المناطق إلى الدول الأخرى لا تطمئن تركيا".

ورغم ذلك، أكد أردوغان أن بلاده ستواصل "التعاون الوثيق" مع كل من روسيا وإيران في سوريا.

وقال إن لقاءاته مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني، وكان آخرها الأسبوع الماضي في أنقرة، تشكل "نقطة تحول لحل الأزمة السورية".