الامين العام للأمم المتحدة يدعو لتحقيق "دون قيود" في مزاعم الكيميائي بسوريا

جهينة نيوز

دعا الأمين العام للأمم المتحدة لإجراء تحقيق "دون أي قيود" في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

ونقلت فرانس برس عن أنطونيو غوتيريش قوله اليوم الثلاثاء إنه غضب كثيرا من التقارير الأخيرة التي تحدثت عن "هجوم بالأسلحة الكيمائية في سوريا" داعيا إلى دخول محققين دوليين دون قيود.

وأضاف غوتيريش، في بيان له، "أي استخدام مؤكد للأسلحة الكيماوية من جانب أي طرف وتحت أي ظرف من الظروف أمر بغيض وخرق واضح للقانون الدولي".

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة "إن خطورة الادعاءات الأخيرة تتطلب إجراء تحقيق شامل باستخدام خبرة محايدة ومستقلة ومحترفة".

وكانت روسيا اعلنت عن طريق ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أنها مستعدة لاعتماد مشروع القرار المقترح حول إنشاء آلية جديدة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وكان الممثل الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أعلن أن بلاده مستعدة لمساعدة بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على العمل في دوما، مشيرا إلى أنه يعول على أن تتوجه بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أقرب وقت ممكن لمكان الحادث.