هاشتاغ اليوم العالمي للغمازات يتصدر موقع التغريدات

جهينة نيوز:

أجمع رواد مواقع التواصل الاجتماعي على أنّ الغمّازات تضفي جمالًا على الوجه وذلك في تفاعلهم مع هاشتاق #اليوم_العالمي_للغمازات

وعلقوا على ذلك أنها تجعل من ابتسامة الشخص ساحرة, والغمّازات هي صفة وراثية، تظهر بسبب وجود اختلاف في تركيب العضلة الوجهية، وأكثر ما تظهر الغمّازات على الخدين، بينما تعدّ الغمّازة على جهة واحدة من الوجه، نادرة.

وتظهر الغمّازات بسبب العضلات القصيرة عند بعض الناس، وغالبًا ما تظهر للأطفال الرضّع غمّازات، لكنها تصبح أقلّ وضوحًا مع التقدم في العمر بسبب تمدد العضلات.

يشار إلى أنّ الكثير من نجوم العالم وعلى وجه الخصوص، نجوم العالم العربي، خضعوا لعمليات تجميل خاصة، للحصول على غمّازات.

وتعرفوا بالصور على اجمل الغمازات للفنانين