أعياد شعبية ترتبط بشهر نيسان

جهينة نيوز:

عيد الحلاوة أو كمايسمى في حمص خميس الحلاوة وهو الخميس الذي يلي عيد الفصح من كل عام يحل "خميس الحلاوة". فتلبس مدينة حمص حلة زاهية ملونة من أنواع الحلاوة التي اختص بها هذا العيد. واجهات المحلات وخاصة في السوق القديم وما يحيط به أشكال قُمعية ضخمة ملونة باللونين الزهري والأبيض. "الخبزية" سيدة الحلاوة الحمصية الأولى، يليها في المرتبة "البشمينة" وتصنع من الطحين والسمن والسكر. أما "السمسمية" فهي كما يوحي اسمها مصنوعة من السمسم والناطف. إلى جانب بقية الأنواع كالراحة السادة والراحة بفستق السوداني. ويعتبر "خميس الحلاوة" من الطقوس السنوية الهامة التي تعيشها حمص وتنفرد به عن بقية المحافظات السورية، حيث تشهد المدينة اليوم الاحتفال بهذا الخميس من خلال زيارة الناس لموتاهم وتوزيع الحلاوة على الفقراء، ما يضفي جوا من الإلفة والمحبة، حيث يتبارى الناس في شراء أنواع الحلوى، كما يتبادل الجيران توزيع أنواعها فيما بينهم بهجةً بخميس الحلاوة.

عيد شم النسيم في مصر ويتربع على قائمة الأعياد الزراعية الكونية في مصر القديمة، واصطبغ بمرور الوقت بصبغة اجتماعية ذات صلة بالطبيعة، كما يتضح من اسمه "شمو" في اللغة المصرية القديمة، الهيروغليفية، وهي نفس الكلمة التي أطلقها المصريون القدماء على فصل الصيف، وتحمل أيضا معنى "الحصاد". وتحولت الكلمة إلى "شم" في اللغة القبطية، التي تعد مرحلة متأخرة من الكتابة المصرية القديمة، لكن بأحرف يونانية. في حين يرى بعض المتخصصين في اللغة المصرية القديمة أن لفظ "شم النسيم" ينطوي على تركيب لغوي كامل في اللغة المصرية القديمة هو "شمو (حصاد)- ان (ال)- سم (نبات)"، في دلالة واضحة على عدم تحريف الاسم المصري الأصلي بإدخال كلمة "نسيم" العربية، التي يعرفها المعجم بأنها "ريح لينة لا تحرك شجرا"، للإشارة إلى اعتدال الجو ومقدم فصل الربيع.

هانامي مهرجان الزهور باليابان تُعقد في اليابان العديد من المهرجانات التقليدية التي يعود معظمها إلى أصول دينية منوعة، بعض من هذه المهرجانات انتقلت إلى اليابان من الثقافة الصينية، وذلك على مدار العام، وتكثر تلك المهرجانات على الأغلب في فصول الربيع والصيف والخريف، ومن أهمها مهرجان الزهور هانامي ويعني "مشاهدة الزهور"، ويتمثل في تأمل منظر الزهور وهي متفتحة.

يرجع تاريخ مهرجان الزهور في اليابان إلى عدة قرون قديمة، وتم الاحتفاء بها لأول مرة أثناء فترة نارا (710-784)، عندما كانت الثقافة الصينية في عهد أسرة تانغ تُهيمن على اليابان، وأُدخلت هذه العادة صينية الأصل إلى البلاد على غرار العديد من التقاليد الأخرى.

المصدر مواقع انترنت