منذ عدة اسابيع الاحتلال الامريكي يفقد طائراته في سورية

جهينة نيوز

أفادت محطة ان بي سي الأمريكية نقلاً عن مصدر عسكري مسؤول أن الجيش الروسي يقوم بجمع الطائرات الأمريكية المسيرة (الدورنات) مما يعيق عمل قوات الاحتلال الامريكي بحسب المحطة الأمريكية.

و وفقا لمسؤولين امريكيين لم تسميهم المحطة فإن الروس بدؤوا بعرقلة عمل الطائرات المسيرة قبل عدة أسابيع و قالت المصادر بأن الجيش الأمريكي سوف ينتقم و يبدأ بالتشويش على الطائرات العاملة في سورية.

و تعقيبا على الخبر قال البنتاغون أنه غير قادر على تحديد سبب تحطم و سقوط الطائرات الأمريكية إذا كان سببه التشويش, و قال ايريك فون المتحدث بإسم البنتاغون :يحتفظ الجيش الأمريكي بضمان سلامة طائراته المأهولة و الغير مأهولة و البعثات التي تدعمها.