ممثل شهير يبيع ممتلكاته بسبب الطلاق

جهينة نيوز:

ظهر النجم العالمي راسل كرو في مزاد علني يحمل اسم ”فن الطلاق“ أقيم في سيدني يوم السبت 7 أبريل، حيث اجتذب عشرات المشترين والمتفرجين، وجمع حصيلة لا بأس بها من الأموال للنجم العالمي.

اشتمل المزاد على حوالي 200 من مقتنيات كرو من بينها أزياء واكسسوارات من التي استخدمها في بعض من أشهر أفلامه مثل(جلادياتور) و(ماستر آند كوماندر) و(إل.إيه كونفيدينشيال) و(ذا إنسيدر( ومن القطع التي بيعت عربة على الطراز الروماني وساعة يد رولكس ذهبية وحزام سترة مصنوعة من الجلد وكمان عمره 128 عاما وجمجمة تعود للعصر الحجري لديناصور كان يملكها قبل ذلك الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو وبيعت بمبلغ 60886 دولارا.

أقيم المزاد من أجل أن يجمع النجم العالمي أموالا تساعده في تسديد نفقات الطلاق بعد زواج أستمر 15 عاما، من زوجته السابقه دانييل سبنسر وبيع فيه قطع نادرة وباسعار اكثر من القيمة التقديرية