موسكو ستقدم مشروع قرار لمجلس الأمن ينص على إرسال خبراء إلى دوما للتحقيق في مزاعم استخدام الكيميائي

جهينة نيوز:

أعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو ستقدم مشروع قرار إلى مجلس الأمن ينص على إرسال خبراء إلى مدينة دوما السورية للتحقيق في مزاعم استخدام أسلحة كيميائية.

وأكد لافروف خلال مؤتمر صحفي أن روسيا لن تقبل باستنتاجات خبراء تم التوصل إليها عن بعد.

وأوضح وزير الخارجية الروسي أنه حسب ميثاق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يتعين عليها إجراء تحقيق في عين المكان وأخذ عينات لدراستها في مختبرات بشكل يضمن الشفافية، مشيرا إلى أن مشروع القرار، الذي ستقدمه روسيا اليوم إلى مجلس الأمن سيطالب بمثل هذه الإجراءات.

المصدر: تاس