الذهب يهبط مع تجدد الإقبال على المخاطرة

جهينة نيوز:

بدد الذهب مكاسبه المبكرة، ليهبط بعدما تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم (الثلثاء) خفض الرسوم الجمركية على واردات سلع معينة، ما ساهم في تهدئة المخاوف في شأن الخلاف التجاري المتصاعد مع الولايات المتحدة.

ودفعت تصريحاته لمكاسب للأسهم الأميركية في التعاملات الآجلة والدولار والأسهم الأسيوية. وأضعف ذلك الإقبال على الذهب المقوم بالدولار، وتنامي الإقبال على المخاطرة.

وهبط الذهب في التعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1334.70 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:27 بتوقيت غرينيتش، بعدما ارتفع لأعلى مستوى في نحو أسبوع عند 1338.12 دولار في وقت سابق في الجلسة.

ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 في المئة إلى 1337.80 دولار للأوقية. وارتفعت الفضة 0.2 في المئة إلى 16.48 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 0.2 في المئة إلى 933.5 دولار للأوقية، بعدما كسب اثنين في المئة في الجلسة السابقة، وهي أكبر زيادة في حوالى شهرين. وزاد البلاديوم 0.4 في المئة إلى 933 دولاراً للأوقية.