موسكو: نأمل ألا تصل الأمور بين روسيا وامريكا إلى مواجهة عسكرية مباشرة في سوريا!

جهينة نيوز

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف عن أمل موسكو في ألا تصل الأمور في سوريا إلى مستوى التهديد باندلاع مواجهة عسكرية بين روسيا والولايات المتحدة.

وأكد بوغدانوف، اليوم الثلاثاء أن موسكو لا تزال تجري اتصالات عملية مع واشنطن بخصوص سوريا، مؤكداً أن الطرف الروسي يأمل في أن تنتصر العقلانية في هذا البلد.

وأضاف، في سياق تعليقه على احتمال توجيه واشنطن ضربة إلى سوريا، أن التزييف والحشو الإعلامي يستخدم لتصعيد الوضع في سوريا وهو أمر غير مقبول وخطير للغاية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي: "أعتقد أن الشركاء في أمريكا يراقبون باهتمام التصريحات التي تصدر في موسكو فيما يخص التداعيات الكبيرة. تم استعمال التزييف والحشو الإعلامي لإيجاد حجة لحملة لاستخدام القوة. ونعتبر أنه أمر غير مقبول وخطير".

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أنه والقادة العسكريون يدرسون ردا أمريكيا على هجوم بالأسلحة الكيماوية وقع في سوريا في مطلع الأسبوع، وتعهد بصدور قرار قوي في وقت قريب ربما يكون الليلة.

فيما أعلنت روسيا عن طريق ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أنها مستعدة لاعتماد مشروع القرار المقترح حول إنشاء آلية جديدة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.